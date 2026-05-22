ABD’nin İran’a saldırmasından sonra bile kısa süreliğine geriledikten sonra rekorlar kıran Borsa İstanbul, bir kez daha AKP eliyle yaratılan krize teslim oldu. CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararının ardından BIST 100 endeksi dün yüzde 6’lık tarihi düşüşle devre kesti. Ekonomistler borsanın 12 bin puanlı seviyelere kadar gerileyebileceğini, Merkez Bankası rezervlerinin krizi atlatma konusunda yetersiz kalabileceğini ve lirada devalüasyon olabileceğini belirtiyor.

DÜN 9 MİLYAR $ REZERV SATTI

CHP’nin istinafa taşınan Kasım 2023’teki 38’nci Olağan Kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı çıktı. Günlerdir ayak sesleri duyulan gelişmeyle kurultay iptal edilerek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden görevlendirildi. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, Merkez Bankası dün yaklaşık 9 milyar dolarlık rezerv satışı gerçekleştirdi, dolar günü 45.6170 liradan tamamladı.

Bu gelişmeyle Türkiye’nin kredi risk primini CDS dün yüzde 1.6 artarak 247 baz puana yükseldi. Kararın ardından BIST 100, son 1 yılın en sert düşüşüyle çakıldı. Endeks günü yüzde 6.05 düşüşle 13.163 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi en son 21 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla beraber yüzde 7.8 gerilemişti. BIST 100, 11 Mayıs’ı 15 bin 133 puandan kapadıktan sonra geçen 10 günde yüzde 13 değer kaybederek 13 bin puana yaklaştı.

‘TCMB REZERVİ YETMEYEBİLİR’

Bu dönemde 7 işlem gününün 6’sında gerileyen endeksteki toplam düşüş 2000 puana ulaştı. Finansal danışman Emre Şirin, mutlak butlanın borsaya etkileri için “Borsa 12 bin 400’lere kadar düşebilir. Hisseler, endeksten çok daha sert düşer” yorumunu yaptı.

Şirin, yurt içinde döviz talebinin artabileceğini, carry-trade yatırımcısının ise elindekini satabileceğini belirterek “Kur yükselmedi, Merkez Bankası (TCMB) muhtemelen şu anda rezerv yakıyordur. Merkez’in rezervi bir noktaya kadar dayanabilir. Bu kur politikasından vazgeçilip, lirada değer kaybına ve devalüasyona izini verebilirler”

diye konuştu.

Yabancı panikledi

Mutlak butlan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılarla toplantı için yurt dışındayken alındı. Toplantıya katılan Analist Timoty Ash, "BBVA Türkiye toplantısı için Londra'daydım. CHP haberinden sonra herkes ofise döndü" diye yazdı.

Şimşek övdü borsa 60 milyar dolar geriledi

Analist Kürşad Bucak, mutlak butlan kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde borsadaki rekorlardan övündüğü açıklamasını hatırlatarak “Şimşek endeks rekor kırıyor, 516 milyar dolar piyasa değeri dediği günden beri tahmini 60 milyar dolar eridik ve 516’nın 1 milyar dolar üstünü görmedik” eleştirisini yaptı. Şimşek, 7 Mayıs tarihinde borsanın, ABD-İran savaşına rağmen yükseldiğini belirterek, “Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam değeri 425 milyar dolardan 516 milyar dolara çıktı” diyerek övünmüştü. Ekonomist Burak Arzova, “Güzel ülkemize yazık oluyor, çok ama çok yazık” paylaşımını yaptı. Analist İris Cibre, “Merkez çok sağlam rezerv satıyor olmalı” dedi.