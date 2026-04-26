Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu sabah saat 08.01'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Deprem bilimcilerin, en riskli bölgeler arasında gösterdiği Yedisu'da meydana gelen deprem, bölge genelinde paniğe neden oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgeye yönelik korkutan bir uyarıda bulundu.





"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"



Görür, yaptığı paylaşımda bugünkü depreme yönelik "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayınlarda Görür, Yedisu bölgesinde şiddetli bir deprem riskinin bulunduğunu belirterek, bölgedeki yapılaşma için önlem alınmasını tavsiye etmişti.