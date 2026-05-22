Sinop'un Türkeli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada yaşam alanları genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslar olan mavi yengeç ile karşılaştı.

Balıkçılarca ağdan çıkarılan yengeç daha sonra denize bırakıldı.

Balıkçı Sinan Yalçın, son zamanlarda mavi yengeçlerle sık karşılaşmaya başladıklarını söyledi.

Yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengecin Karadeniz’de görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Yalçın, "Ağlarımızı çekerken mavi yengeçlere rastlıyoruz. Son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Neslinin devam etmesi için yeniden denize bıraktık" dedi.