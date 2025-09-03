Milli sporcu Nagihan Karadere, geçen yıl Survivor yarışmasında dizinden sakatlanmıştı. Karadere dün Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Ameliyattan bir saat sonra yürüdüğü anları paylaşan Karadere, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Sadece ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" dedi.

"50 GRAM, 100 GRAM..."

Nagihan Karadere bir sonraki paylaşımında da hastane odasına gelen, şaşkınlık yaşadığı altın dolusu büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi.

Karadere "Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler... İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

Nagihan Karadere geçen haftada yaptığı açıklamada "Survivor'da çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım" demişti.