Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmada, nakledilen böbrek ilk iki gün boyunca sorunsuz şekilde çalıştı. Üçüncü gün ise organ reddedilme belirtileri göstermeye başladı. Araştırmacılar bu sonucun, yöntemin henüz erken aşamada olmasına rağmen umut verici olduğunu belirtiyor.

BEKLEME SÜRESİ 2 YILI AŞIYOR

Kan grubu uyumu, 1950’lerden bu yana böbrek nakillerinde en büyük engellerden biri. Özellikle 0 grubu hastalar, yalnızca 0 grubu organ alabiliyor. Bu da bekleme süresini ciddi şekilde uzatıyor. Dünya genelinde organ bekleme listelerinin yüzde 50’den fazlasını bu grup oluşturuyor ve bu hastalar diğerlerine kıyasla 2 ila 4 yıl daha fazla bekliyor.

İnsan kan gruplarını birbirinden ayıran en temel fark, bağışıklık sistemini tetikleyen antijenler. 0 grubunda bu antijenler bulunmadığı için bu grup “evrensel donör” olarak kabul ediliyor.

İLK KEZ BÖBREĞE UYGULANDI

Bilim insanları, 2022’de geliştirdikleri bir yöntemle, organların yüzeyindeki antijenleri enzimlerle temizleyerek onları “ECO” adı verilen evrensel nakil organlarına dönüştürmeyi başarmıştı. Bu teknik daha önce yalnızca akciğerlerde denenmişti. Bu son çalışmayla birlikte ilk kez bir böbreğe uygulanarak bir insana nakledildi.

Kan grubu A olan ve tıbben nakil için uygun görülmeyen bir böbrek, özel bir enzim içeren sıvıyla yaklaşık iki saat boyunca yıkandı. Böylece organ, bağışıklık sistemi tarafından hedef alınan A antijenlerinden arındırıldı.

Euronews'in haberine göre; araştırma ekibinden Prof. Stephen Withers, “Bu enzimler, bağışıklık sistemi tarafından tanınan A antijenlerini temizliyor” dedi. Bu işlem, organın tamamen korunmasını sağlayamasa da reddedilme sürecini yavaşlatabiliyor.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ BİRİNE NAKLEDİLDİ

ECO böbrek, ailesinin onayıyla çalışmaya dahil edilen beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye nakledildi. Alıcının kanında yüksek miktarda anti-A antikoru olmasına rağmen organ iki gün boyunca normal çalıştı. Üçüncü gün yeniden A antijenlerinin üretilmeye başlamasıyla birlikte organ reddedilmeye başladı.

Withers, “Gerçek bir klinik nakilde bağışıklık baskılayıcı tedaviler de uygulanır. Bu tedaviler, ECO böbreklerle birleştirildiğinde organların dayanıklılığı artabilir” dedi.

Araştırmacılar, bu yöntemin geliştirilmesi durumunda organ nakli için bekleyen binlerce kişi için umut olabileceğini vurguluyor. Her ne kadar süreç henüz erken aşamada olsa da, uzmanlar bu yöntemin evrensel düzeyde uygulanabilir hale gelmesinin “kesinlikle mümkün” olduğunu düşünüyor.