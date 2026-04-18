Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
DURUŞMA ARASINDA ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU
Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen ve Nevzat Bahtiyar'ın 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya karar için ara verildi.
Bu sırada, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının içinde bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine Yunus timleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların bulunması üzerine araçtaki üç şüpheli gözaltına alındı.
İBRAHİM BAHTİYAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınan İbrahim Bahtiyar ve diğer iki akrabası, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İbrahim Bahtiyar, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.