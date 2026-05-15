ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Polonya'ya planlanan 4 bin askerin sevkiyatını son dakikada durdurarak hem Pentagon personelini hem de Avrupalı müttefikleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Bu ani karar sonrası NATO ülkeleri acilen ABD ile iletişime geçti, ancak net bir açıklama alamadılar. Kararın kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamadı.

Başkan Donald Trump'ın İran savaşı konusundaki yardımları yetersiz bulduğu için Avrupalı müttefiklerine duyduğu öfkeyi sık sık dile getirdiği biliniyordu.

Ancak Polonya yüksek savunma harcamaları nedeniyle bizzat Trump tarafından daha önce örnek bir müttefik olarak tanımlanmıştı.

Kararın alındığı sırada askeri birliklerin ve ekipmanların bir kısmının ülkeye varmış olması yaşanan şaşkınlığı daha da artırdı.

ASKERLER APAR TOPAR DÖNDÜ

Perşembe günü hem Avrupa başkentlerinde hem de Pentagon koridorlarındaki endişeli hava bu tür geri çekilmelerin Rusya'yı cesaretlendirebileceği korkusunu tetikledi.

Teksas merkezli 4 bin asker NATO müttefikleriyle eğitim içeren dokuz aylık rutin bir rotasyon için Polonya'ya gitmeye hazırlanıyordu.

Kıta üzerindeki Amerikan birlikleri Rusya'ya karşı kilit bir caydırıcı güç olarak görülürken böylesine rutin bir görevin iptal edilmesi askeri çevrelerce son derece olağandışı bir durum şeklinde yorumlandı.

Durumu değerlendiren ABD'li bir yetkili süreci “Böyle bir hamlenin geleceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu. Hem Avrupalı hem de ABD'li yetkililer son 24 saati telefon başında bu kararın nedenini anlamaya çalışarak ve yeni sürprizlerin yolda olup olmadığını sorgulayarak geçirdi" dedi.

Bu belirsizlik ortamı hangi müttefikin bir sonraki hedef olabileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD'Lİ KOMUTANLARIN BİLE HABERİ YOK

Bu hamle Hegseth'in geçtiğimiz günlerde Almanya'daki üslerden 5 bin askerin çekileceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Almanya kararı Başansölye Friedrich Merz'in Amerika Birleşik Devletleri'nin İran çatışmasındaki tutumunu eleştirmesi üzerine Trump'ın yaptığı tehdidin bir devamı olarak değerlendirildi.

ABD'nin Avrupa'daki eski ordu komutanı Korgeneral Ben Hodges ordunun buradaki rolünün tamamen Rusları caydırmak ve müttefiklere güvence vermekle ilgili olduğunu vurguladı. Hodges durumu “Şimdi bu caydırıcılığın bir parçası olması planlanan çok önemli bir varlık bir anda yok oldu. Polonyalılar Başkan Trump'ı asla eleştirmediler ve iyi müttefiklerin yapması gereken her şeyi yapıyorlar. Buna rağmen böyle bir durumun yaşanması oldukça düşündürücü.” sözleriyle eleştirdi.

Trump ise Avrupa'nın kendi başının çaresine bakması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

ALMANYA'NIN ACISI POLONYA'DAN ÇIKTI

Polonya Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz ise durumun Polonya ile doğrudan ilgili olmadığını ve ABD'nin daha önce duyurduğu Avrupa'daki kuvvetlerini yeniden yapılandırma planının bir parçası olduğunu söyleyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

Polonya halkının büyük çoğunluğu diğer Avrupa ülkelerinin aksine topraklarında Amerikan üssü bulunmasını destekliyor.

Ülkenin savunma harcamalarının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,7'sine ulaşarak NATO içerisindeki en yüksek oranlardan birine çıkması bekleniyor.

Ancak Pentagon'un yeni savunma stratejisi Avrupa güvenliğinin artık Avrupalı uluslara bırakılması gerektiğini vurguladı.

Eski bir Finli yetkili olan Joel Linnainmäki bu durumun Avrupa güvenliği için büyük bir meydan okuma olduğunu belirterek “Rusya'nın yanındaki müttefikler için bu durum tüm hesaplamaları değiştirmek zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.

Bu sırada NATO yetkilileri Fransa ve Almanya'nın doğu kanadındaki asker sayılarını artırarak boşluğu kapatmaya çalıştığını ifade etti.