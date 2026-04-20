NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan Salı ve Çarşamba günleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı General Yaşar Güler ile görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte'nin Türkiye'nin savunma ve dış politika alanındaki en üst düzey üç ismiyle görüşeceği doğrulandı.

Rutte, Ankara Zirvesi öncesinde bir Türk savunma sanayi tesisini de ziyaret edecek. Ziyaretle ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, ziyaretin hiçbir aşamasına medya erişimi sağlanmadı.

Ziyaret, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ardından gerçekleşti. ADF'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, 2026'nın ikinci yarısında hava devriyesi için Estonya'ya Türk uçaklarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü teyit etmişti.