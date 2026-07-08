Karar, ABD merkezli Boeing'in geliştirdiği E-7 Wedgetail yerine Saab'ın sisteminin seçilmesi nedeniyle savunma sanayisinde dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görüşmelerin başlayacağını açıklarken, teslimatların sözleşmenin imzalanmasının ardından 2030 yılı civarında başlamasının hedeflendiğini belirtti.

HAVA, DENİZ VE KARAYI AYNI ANDA İZLEYEBİLİYOR

Kanadalı Bombardier Global 6500 iş jeti üzerine geliştirilen GlobalEye, tek platform üzerinden hava, deniz ve kara hedeflerini aynı anda takip edebiliyor. Sistem; savaş uçakları, gemiler, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçları gibi çok farklı tehditleri uzun mesafeden tespit ederek komuta merkezlerine anlık veri aktarabiliyor.

NATO'nun halen Almanya'nın Geilenkirchen Hava Üssü'nde konuşlu 14 adet E-3 Sentry uçağı bulunuyor. Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir kullanılan bu filonun teknolojik ömrünü doldurmaya başlaması nedeniyle ittifak yeni nesil hava erken ihbar sistemi arayışına girmişti.

ANKARA'DAKİ ZİRVEDE DUYURULDU

GlobalEye seçimi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında resmen açıklandı. Programın toplam değerinin yaklaşık 4,5 milyar dolar olması beklenirken, ilk aşamada en fazla 10 uçağın tedarik edilmesi planlanıyor. Nihai sözleşme görüşmeleri ise Saab ile NATO arasında önümüzdeki dönemde yürütülecek.

Savunma uzmanlarına göre bu karar, NATO'nun yalnızca eski AWACS filosunu yenilemesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda insansız hava araçları ve yeni nesil füze tehditlerine karşı daha gelişmiş gözetleme kabiliyeti sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.