Çinli bilim insanları, tıp dünyasında taşları yerinden oynatacak bir araştırmaya imza attı.

15.538 kişiyi tam 4 yıl boyunca adım adım takip eden uzmanlar, Alkolsüz Yağlı Karaciğer Hastalığı'nın (NAFLD) asıl tetikleyicisini buldu.

Sıvı formda olması daha tehlikeli

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, şekerin formuyla ilgili. Çinli araştırmacılar, tatlı veya çikolata gibi "katı" şekerlerin karaciğer üzerindeki etkisinin, sıvı şekerle kıyaslandığında çok daha düşük olduğunu kanıtladı.

İçeceklerdeki şeker vücut tarafından ışık hızıyla emiliyor.

Bu ani şeker yüklemesi, karaciğerde yoğun bir yağ üretimini tetikliyor.

Günlük diyetteki sıvı şeker miktarı arttıkça, karaciğer yağlanması riski tam %20 fırlıyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık %30'unu etkileyen bu hastalık, alkol kullanmayan bireylerde bile görülebiliyor. Genellikle obezite ve diyabetle kol kola gezen bu "sessiz katil", ilerlediğinde karaciğerde iltihaplanma, fibrozis ve hatta siroza yol açıyor. Üstelik şu an için bu hastalığın doğrudan bir "ilaçla tedavisi" bulunmuyor; tek kurtuluş önlem almak.

Uzmanlar, karaciğeri bu "şeker saldırısından" korumak için bir liste yayınladı. Eğer karaciğerinizin size "minnettar" kalmasını istiyorsanız, mutfağınıza diyetinize şunları sokun:

Yeşil yapraklılar: Marul, ıspanak, brokoli ve karnabahar.

Kök sebzeler: Pancar (Betain zengini) ve havuç (Beta-karoten deposu).

Meyve kalkanı: Kabuksuz elma, muz, çilek, ahududu ve böğürtlen.

Yağsız protein: Hindi eti, balık ve az yağlı doğal yoğurt.