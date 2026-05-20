Hane halkı enerji faturalarını düşürmek için genellikle fırın, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi cihazlara odaklanırken, uzmanlar evdeki asıl "enerji oburu" konusunda uyardı. Yapılan son araştırmalar ve enerji ajansı verileri, ısıtma sistemlerinden sonra faturayı en çok kabartan cihazın mutfaktaki beyaz eşyalar değil, elektrikli su ısıtıcıları (termosifon/boyler) olduğunu ortaya koydu.

ISITMADAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Ekolojik Geçiş Ajansı (Ademe) verilerine göre, elektrikli ısıtma sistemleri bir evin toplam elektrik giderinin ortalama %66’sını oluşturarak listenin başında yer alıyor. Ancak ısınma ihtiyacının dışında kalan tüketim kalemleri incelendiğinde, su ısıtıcıları tüm mutfak ve temizlik cihazlarını geride bırakarak ikinci sıraya yerleşiyor.

NEDEN BU KADAR ÇOK ENERJİ HARCIYOR?

Su ısıtıcılarının yüksek enerji tüketmesinin temel sebebi, cihazın sadece suyu ısıtmakla yetinmeyip, içindeki suyu belirli bir sıcaklıkta tutmak için gün boyunca sessizce çalışmaya devam etmesi. Veriler, kişi başı yıllık ortalama sıcak su tüketiminin 800 kWh civarında olduğunu gösteriyor. Dört kişilik bir ailenin kullandığı standart bir su tankının yıllık toplam tüketimi ise ortalama 3.200 kWh seviyelerine ulaşıyor.

TASARRUF İÇİN 2 ALTIN KURAL

Enerji uzmanları, bu yüksek tüketimi kontrol altına almak için şu somut çözüm önerilerini sundu:

Sıcaklık Optimizasyonu:

Cihazların 60 derece ve üzerine ayarlanması, enerji tüketimini doğrudan artırıyor. Hem konforu sağlamak hem de bakteriyel riskleri (lejyoner hastalığı vb.) önlemek adına ideal sıcaklığın 50 ile 55 derece arasında tutulması öneriliyor.

Kireç Temizliği:

Zamanla cihazın rezistanslarında biriken kireç, ısıl verimi düşürerek cihazın suyu ısıtmak için çok daha fazla elektrik harcamasına neden oluyor. Düzenli bakım ve kireç temizliği, fatura üzerinde doğrudan düşüş sağlıyor.