JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan ve The Block tarafından aktarılan rapor, jeopolitik risklerin arttığı dönemde yatırımcı tercihlerinde dikkat çekici bir değişim görüldü.

Buna göre Bitcoin, İran ile yaşanan gerilim esnasında altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF’lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, gümüş ETF’leri geçen yazdan beri kaydedilen tüm girişleri sildi.

Aynı dönemde Bitcoin tarafında ise net sermaye girişleri görüldü. Bu tablo, yatırımcıların geleneksel güvenli limanlardan alternatif varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

İRAN KRİPTO PARAYA YÖNELDİ

Analistler, savaşın başlamasıyla beraber İran’da kripto para kullanımında belirgin artış yaşandığını ifade etti. Yerel yatırımcıların varlıklarını yerel borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara taşıdığı ifade edildi.

Bitcoin’in sınır ötesi işlem imkânı, kendi kendine saklama özelliği ve 24 saat işlem görmesi, belirsizlik dönemlerinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Kurumsal yatırımcı cephesinde de dikkat çekici bir ayrışma görüldü. Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları Ocak ayından beri sert biçimde gerilerken, Bitcoin vadeli işlemlerinin daha istikrarlı seyrettiği aktarıldı.

Likidite koşullarında da benzer bir değişim yaşanırken, Bitcoin piyasasına erişimin giderek daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

Analistler, tüm bu gelişmelerin kripto paraların özellikle savaş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde sermaye akışları açısından giderek daha önemli bir araç haline geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

