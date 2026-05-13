Mobil teknoloji dünyasında Apple'ın iPhone modelleriyle satış rekorlarını elinde tuttuğu düşünülse de, güncel veriler 2000'li yılların başındaki tuşlu telefonların mutlak liderliğini koruduğunu gösteriyor. Yapılan araştırmalar, 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 1100 modelinin, ulaştığı satış rakamıyla teknoloji tarihinin en popüler cihazı olduğunu belgeledi.

DÜNYA GENELİNDE 250 MİLYON ADET SATILDI

Nokia 1100, sadeliği, pil ömrü ve dayanıklılığı sayesinde dünya genelinde 250 milyon adet satılarak tüm zamanların en çok tercih edilen mobil cihazı oldu. Listenin ikinci sırasında ise 248 milyon satış rakamıyla, ilk modelin modifiye edilmiş versiyonu olan Nokia 1110 yer aldı. Günümüzün en popüler akıllı telefon serilerinden iPhone 6 ve 6 Plus ise toplam 224 milyon adetlik satışla ancak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

Uzmanlar, Nokia'nın bu rekor satış rakamlarına ulaşmasını dönemin piyasaya koşullarına bağlıyor. 2000'li yılların başında pazarın sınırlı sayıda markadan oluşması ve Nokia'nın sunduğu ekonomik fiyat avantajı, bu başarıda kilit rol oynadı. Nokia 1100 yaklaşık 100 dolar, Nokia 1110 ise 78 dolarlık fiyatlarla satışa sunulurken, aynı dönemdeki rakiplerinden Motorola Razr V3 gibi modellerin 449 dolarlık etiketlere sahip olması, Nokia'nın geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

REKORUN KIRILMASI NEDEN İMKANSIZ GÖRÜLÜYOR?

Günümüz akıllı telefon pazarı, 2000'li yılların aksine çok sayıda aktörün yer aldığı parçalı bir yapı sergiliyor. Apple ve Samsung'un küresel pazar paylarının yaklaşık %21 seviyelerinde kalması, Xiaomi ve Huawei gibi üreticilerin rekabete dahil olması, tek bir modelin pazarın büyük çoğunluğunu domine etmesini zorlaştırıyor. Kullanıcıların seçeneklerinin artması ve model döngülerinin hızlanması nedeniyle, Nokia'nın ulaştığı 250 milyonluk tekil model satış rekorunun yakın gelecekte kırılması olası görülmüyor.