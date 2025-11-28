Balık tüketimi kış aylarının gelmesiyle beraber önem taşımaya başladı. Uzmanlar da Aralık ayında hamsi, istavrit ve mezgit dışında en faydalı balığın uskumru olduğunu açıkladı. Soğuyan denizlerde yağlanma oranı artan uskumru, yüksek besin değeri sayesinde kış aylarında güçlü bir bağışıklık kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Omega-3 yağ asitleri bakımından hamsiye en yakın balık türlerinden biri olan uskumru, uzmanlar tarafından da sıklıkla önerilen balık türlerinden biri. Özellikle EPA ve DHA düzeylerinin yüksek olması kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıyoR. Ayrıca içerdiği B12 ve D vitaminleri, kış aylarında sık görülen halsizlik ve bağışıklık zayıflığına karşı önemli bir destek sağlıyor.

PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN

Uskumru protein açısından da son derece zengin ve düzenli tüketildiğinde ise kas gelişimine büyük etki gösteriyor. Ayrıca zihinsel performansı artıran uskumru enerji dengesini de koruyor. Yerli uskumrunun cıva oranının birçok büyük balığa göre daha düşük olması ise onu her yaş grubu için güvenli bir seçenek hâline getiriyor.

HAFTADA 2 KEZ TÜKETİN

Aralık ayında balık tüketmek isteyenlere uzmanlardan da "Haftada en az iki kez uskumru tüketin" önerisi geldi. Uskumruyu ızgara ve fırında pişirerek besin değerini koruyabilirsiniz. Bundan dolayı uskumru güçlü vitamin yapısı ve düşük toksik riskleriyle kış sofralarının en sağlıklı seçenekleri arasında yerini alıyor.