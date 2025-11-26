Meyve ve sebzeler üzerinde yapılan araştırmaya göre en sağlıklı besinler listelendi. 17 temel besinin değerlendirildiği araştırmadan çarpıcı bir sonuç çıktı. Uzmanlar 100 üzerinden 100 vererek bakın zirveye hangi sebzeyi yerleştirdi.

Sağlık açısından önemli olan sebze ve meyveler tam bir koruyucu etkisi yaratıyor. 'En sağlıklı besin hangisi?' tartışmalarına ise uzmanlar noktayı koydu. Araştırmada, besinlerin potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folat, çinko ve çeşitli vitaminler göz önünde bulunduruldu.

Yapılan puanlamada göre ise patates 100 üzerinden 10,51 puan alarak son sırada yer aldı. Meyveler arasında ise greyfurt 10.47 puan aldı.

EN SAĞLIKLI SEBZE VE MEYVELER AÇIKLANDI

Araştırma sonucu elde edilen puanlamalara göre sırayla, kara lahana 62.49 puanla 10'ncu sırada yer alırken, 9. sırada 63.48 ile kıvırcık marul, 8'nci sırada 65.59 puanla maydanoz, 7'nci sırada 70.73 puanla yaprak marul, 6'ncı sırada 73.36 puanla hindiba, 5'nci sırada 86.43 puanla ıspanak, 4'üncü sırada 87.08 puanla pancar yaprağı, 3'üncü sırada 89.27 puanla pazı ve 2'nci sırada 91.99 puanla Çin lahanası yer aldı.

UZMANLAR ONA 'MÜKEMMEL'DİYOR

Zirvede ise herkesi şaşırtan bir bitki yer aldı. Yapılan çalışmanın sonucunda 100 üzerinden 100 puan alarak zirveye yerleşen sebze ise 'su teresi' oldu. Uzmanlar 'Mükemmel' dediği su teresi, lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi üyeleri bulunan Brassicaceae familyasına ait olan bir sebze. K vitamini açısından zengin bir sebze olan su teresi kronik hastalık riskini azaltıyor.

Araştırmaya dair konuşan Doç. Dr. Jennifer Di Noia, güçlü sebze ve meyvelerin kalp-damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıkları ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.