Mart ayı otomotiv pazarı verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri netleşti. Uzun süredir pazar liderliğini koruyan Renault Clio, Mart ayında da satış performansını sürdürerek en yakın rakibine fark attı. Modelin fiyat-performans dengesi ve yakıt verimliliği, tüketici tercihlerindeki birincil nedenler olarak kayda geçti.
TOYOTA VE VOLKSWAGEN TAKİPTE KALDI
Açıklanan verilerde, Toyota C-HR modeli 3 bin 618 adetle ikinci sıraya yerleşirken, Renault Megane Sedan 3 bin 549 adetle üçüncü sırayı aldı. Pazarın güçlü oyuncularından Volkswagen Taigo ve Fiat Egea Sedan ise listenin ilk beşinde kendilerine yer buldu. Yerli otomobil Togg T10X'in de ilk 10 içerisindeki varlığını koruduğu görüldü.
İŞTE MART AYININ EN ÇOK SATAN İLK 10 MODELİ
ODMD verilerine göre Mart ayında en yüksek satış rakamına ulaşan otomobiller şu şekilde sıralandı:
- Renault Clio: 4.923 adet
- Toyota C-HR: 3.618 adet
- Renault Megane Sedan: 3.549 adet
- Volkswagen Taigo: 2.488 adet
- Fiat Egea Sedan: 2.404 adet
- Renault Duster: 2.388 adet
- Toyota Corolla: 2.375 adet
- Peugeot 3008: 2.360 adet
- Togg T10X: 2.313 adet
- Peugeot 2008: 2.222 adet