Aydın'ın gözde turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda dün saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte restorana gelen ve yemeğini yiyen İngiliz bir turistin nefes borusuna aniden büyük bir et parçası kaçtı.
Bir anda nefessiz kalarak fenalaşan ve boğazını tutmaya başlayan turisti gören diğer müşteriler hemen yardıma koştu. Ancak yapılan ilk müdahaleler yetersiz kaldı. Durumun ciddiyetini ve turistin morarmaya başladığını fark eden restoran sahibi Suphi Buğdaycı (43) devreye girdi.
HAYATI SANİYELER İÇİNDE KURTULDU
Buğdaycı, Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Birkaç saniyelik doğru müdahalenin ardından turistin boğazını tıkayan et parçası dışarı fırladı. Yeniden nefes almaya başlayan İngiliz turist, derin bir nefes alarak rahatlarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.