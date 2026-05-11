İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD televizyon kanalı CBS'de katıldığı bir programda İran ile yaşanan çatışmanın henüz bitmediğini, ABD'nin kara harekatına hazır olduğunu iddia etti.

İran'ın elinde bulunan 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için kara operasyonunun şart olduğunu belirten Netanyahu, net bir takvim vermese de planların yapıldığını belirtti.

İran'ın nükleer silah üretmek için kullanacağı öne sürülen bu uranyumu ele geçirmek için Trump'ın saldırıya hazır olduğunu belirtti.

Netanyahu "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım ancak Başkan Trump bana oraya girmek istediğini söyledi. Bunun fiziksel olarak yapılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Şubat ayında başlayan hava saldırılarının ardından İran'ın diplomatik ve askeri açıdan geri adım atmaması gerilimi yükseltti.

Tahran yönetimi hem Hürmüz Boğazı'nı kapatarak hem de Amerikan üslerine saldırarak Washington ve Tel Aviv üzerindeki baskıyı artırıyor.

İSRAİL'DEN BAĞIŞ HAMLESİ

Netanyahu iki ülke arasındaki geleneksel dinamiği değiştirecek bir hamleyle yıllık 3,8 milyar dolarlık ABD askeri yardımını durdurmayı teklif etti.

Bu yardımın yerine her iki ülkenin silahlarını paylaştığı yeni bir askeri ortaklık modeli önerildi. Netanyahu'nun teklifi, ABD halkında İsrail'e harcanan yatırımlar hakkında rahatsızlığın arttığı bir dönemde geldi.

ABD kamuoyunun İsrail'e bakış açısı son dönemde büyük bir değişim gösterdi. Gallup verilerine göre ABD'de İsrail'e yakınlık duyanların oranı geçen yıl yüzde 54 iken bu yıl yüzde 36'ya geriledi.

Filistinlilere yönelik sempati ise yüzde 41 seviyesine ulaşarak ilk kez İsrail desteğini geride bıraktı.

Sosyal medya mecralarında ise Gazze'de yaşananlar ile İsrail'in lobi faaliyetleri bu değişimin ana sebepleri olarak gösteriliyor. ABD'li seçmenler artık ülkelerinin İsrail adına girdiği savaşları daha yüksek sesle sorguluyor.