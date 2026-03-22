İsrail’in güneyindeki Arad kentini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a karşı 23 gündür devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD ile yürütülen saldırılara diğer ülkelerin de katılması gerektiğini belirterek, “Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor” dedi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçirme çağrısına atıfta bulunarak, “Artık hareket geçme zamanı” ifadesini kullandı.

İran’a düzenlenen saldırıların iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, "Tahran’ın nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları oluşturmak" diye konuştu.

HEDEFLERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Netanyahu, ilk hedefleri konusunda ciddi bir mesafe kat ettiklerini öne sürerken, ikinci hedeflerine ulaşmayı da umut ettiklerini belirtti.