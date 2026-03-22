ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın 23. gününde çatışmalar yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in güneyindeki birden fazla şehri füze ve kamikaze İHA'larla yerle bir ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan beklenmedik bir itiraf geldi.

KAMİKAZE İHA'LARLA HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73. dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail'in kuzey ve güneyindeki askeri tesisler ile ABD'ye ait bölgesel hava üslerinin füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı duyuruldu.

"TAM İSABET"

DMO'nun açıklamasına göre İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'taki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Bunun yanı sıra bölgedeki ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üslerinin de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI BİR ANDA ARTTI

DMO'nun açıkladığı saha raporlarına göre saldırıların ilk saatlerinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Açıklamada ayrıca İsrailliyetkililerin yıkım ve kayıplara ilişkin haberleri sansürlemek amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırdığı ileri sürüldü.

"ÇOK ZOR BİR GECEYDİ"

Saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olağandışı bir açıklama yaptı. "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" diyen Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması için talimat verdiğini bildirdi. Netanyahu aynı zamanda İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLİYOR

İsrail basınına yansıyan haberlere göre son günlerde gevşetilen güvenlik tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı. Saldırıların yaşandığı bölgelerde okulların eğitime ara vereceği duyuruldu.