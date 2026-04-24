İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yıllık sağlık raporunu açıklarken gizlice prostat kanseri tedavisi gördüğünü ilk kez itiraf etti.

Geçen yılın Aralık ayında prostat büyümesi ameliyatı geçiren yetmiş altı yaşındaki lider son kontrollerinde prostatında bir santimetreden küçük kötü huylu bir tümör bulunduğunu duyurdu.

Başbakanlık ofisi tarafından paylaşılan raporlarda doktorlar "Bu durum diğer tüm testlerin de şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulandı. Hiçbir sıçrama yapmamış olan çok küçük bir lezyonun erken teşhisi yapıldı" ifadesini kullandı.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tanrıya şükürler olsun ki sağlığım gayet yerinde. Prostatımla ilgili tamamen tedavi edilmiş olan küçük bir tıbbi sorun yaşadım" diyerek iyi olduğunu belirtti.

Netanyahu kanser teşhisini aylar önce aldı ve yaklaşık iki buçuk ay önce başladığı radyoterapi sürecini kısa süre önce bitirdi.

Tümöre karşı ışın tedavisi alan Başbakan bu yöntem sayesinde kanserli noktanın tamamen yok olduğunu ifade etti.

Yıllık sağlık raporunun yayınlanmasını iki ay erteleyen İsrail lideri bu gecikmenin sebebini ise stratejik bir gerekçeye bağladı.

Netanyahu bu bilgilerin İran tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasını engellemek için raporu beklettiğini açıkladı.