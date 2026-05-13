İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran ile yaşanan savaş sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı. Ziyaretin, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini daha da ileri taşıdığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, temasların İsrail ile BAE ilişkilerinde “tarihi bir ilerleme” sağladığı ifade edildi.

ABD MEDYASI DA DOĞRULADI

ABD merkezli Axios’un daha önce yayımladığı haberde ise savaş sürecinde İsrail ile BAE arasındaki askeri, güvenlik ve istihbarat koordinasyonunun önemli ölçüde arttığı öne sürülmüştü.

Haberde, Netanyahu’nun görüşme sonrası İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasının ve sistemi kullanacak çok sayıda İsrail askerinin BAE’ye gönderilmesi yönünde talimat verdiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin açıklamalarıyla da doğrulandı. Huckabee, Tel Aviv’de katıldığı bir konferansta, İsrail’in savaş sırasında BAE’ye Demir Kubbe sistemleri ile bu sistemleri kullanacak askerler gönderdiğini söyledi.