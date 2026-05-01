İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Netanyahu, İsrail ordusuna Yunanistan açıklarında, uluslararası sularda bulunan filoya müdahale edilmesi talimatını bizzat verdiğini söyledi. Müdahale sonucunda filoya ait hiçbir geminin İsrail karasularına ulaşamadığını belirtti.

TEMEL İNSANİ YARDIM SAĞLAMA AMACIYLA

Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket etmişti. Filo, İtalya’nın Sicilya Adası’nda yapılan yeni katılımların ardından 26 Nisan’da tekrar denize açıldı.

‘HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE’

Ancak 29 Nisan gecesi, Girit Adası açıklarında uluslararası sularda ilerleyen teknelere İsrail ordusu tarafından müdahale edildi. Filo yetkilileri bu müdahaleyi “hukuka aykırı” olarak nitelendirirken, teknelerde bulunan sivillerin durumuna ilişkin net bilgi alınamadığını açıkladı.

39 ÜLKEDEN 345 AKTİVİST YER ALIYOR

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, 39 ülkeden 345 aktivistin yer aldığı filoda bazı teknelere el konuldu. 21 teknenin İsrail güçlerince alıkonulduğu, 17 teknenin Yunan karasularına ulaştığı ve 14 teknenin de bu bölgeye doğru ilerlediği ifade edildi.