İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafın alışverişlerde sahte döviz kullanıldığı yönündeki ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 19 bin 200 sahte dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E., B.T., S.T. ve F.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.