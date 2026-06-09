Nevşehir’de akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde aynı yönde ilerleyen dört otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hakan A. yönetimindeki otomobil ile İbrahim Ö. ve Okan K. idaresindeki araçlar ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir başka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.