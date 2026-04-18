Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, tarihi fırsatı teperek sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Eski milli futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci de Sarı-Lacivertlilerin özellikle panik hallerine ve gelen son dakika golüne sert eleştirilerde bulundu.

"EN BÜYÜK HATA ONDA"

Kontraspor'da mücadeleyi yorumlayan ve 10 kişi kalan Rizespor'un elindeki tek kozunun uzun toplarla karambol yaratmak olduğunu vurgulayan Kahveci, 90+8'de gelen beraberlik golünde en büyük hatanın kaleci Ederson'da olduğunu söyledi:

"Rizespor 10 kişi kalmış, yapacağı tek şey uzun topla karambol aramak. Top havadayken Fenerbahçeliler ne düşündü bilmiyorum, 'tak' diye gol oldu. Ah Ederson, vah Ederson... Kendi defans oyuncuların oradayken, orada o kadar kişi varken bir kaleci niye oraya çıkar ki? Çıktın, geriye doğru vurdular, aşırdı gol oldu. Ben o hatayı direkt Ederson'a yazarım..."

"ALLAH SİZE SABIR VERSİN"

Sarı-Lacivertlilerin benzer senaryoları çok kez yaşamış olmasına vurgu yapan Kahveci, şöyle konuştu:

"Tam '80 hafta sonra lideriz, liderliği aldık' dedikleri anda maç bitiyor ve elde yine hiçbir şey yok. 10 kişiye karşı liderliği veriyorsun. Bana şu an Fenerbahçelilerin yaşadığı şoku, o ruh halini yazın. Bu kadar olamaz ya... Bu taraftar 11 yıldır neler çekiyor. Bu sene de çok git-gelli maçlar oynadılar. Allah size sabır versin, nabız düşüklüğü versin, mutluluk ve sıhhat versin."