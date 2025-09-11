Nilperi Şahinkaya'nın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda annesinin yanında yaşamaya başlayan Şahinkaya üzüntüsünü şu sözlerle ifade etmişti:

Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun."

Levent Afet Yolal Camii'nde annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncuyu, eski sevgilisi Emre Yusufi, oyuncu arkadaşları Kerem Bürsin, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Bige Önal ve Seda Bakan yalnız bırakmamıştı.

"ANNEMSİZ YAPAMIYORUM"

Annesinin vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya öceki akşam sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Şahinkaya, annesiyle olan fotoğrafını "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla yayımladı.

Kısa süre içinde paylaşımını kaldıran Nilperi Şahinkaya'nın bu adımı, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Sevenleri, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin endişelendi.

Yakınlarının iletişime geçtiği Şahinkaya’nın durumunun iyi olduğu aktarıldı.