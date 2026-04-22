Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe bakımı hız kazanırken, uzmanlar bitki gelişimini desteklemek ve zararlıları uzak tutmak için alışılmadık bir yöntem olan koyun yünü kullanımını önerdi.

ZENGİN BİR AZOT KAYNAĞI

Çiftçiler ve bahçe uzmanları, ham koyun yününün içeriğindeki doğal yağlar sayesinde zengin bir azot kaynağı olduğunu belirtti. Bitkilerin yaprak oluşumu ve enerji üretimi için bahar döneminde en çok ihtiyaç duyduğu besin olan azot, yün aracılığıyla toprağa yavaşça salınıyor. Bu yöntemle meyve çalıları, sebze yatakları ve genç ağaçların daha güçlü bir yapıya kavuştuğu ifade edildi.

SULAMA İHTİYACINI AZALTIYOR

Yünün bahçedeki işlevleri sadece besin takviyesiyle sınırlı kalmıyor. Yüksek su tutma kapasitesine sahip olan yün lifleri, toprağın nemli kalmasını sağlayarak sulama ihtiyacını azaltıyor. Özellikle saksı bitkileri, domates ve çilek gibi yoğun su isteyen mahsullerde bu özelliğin verimliliği artırdığı kaydedildi. Ayrıca, bitki diplerine serilen yün tabakası, yabani otların güneş almasını engelleyerek büyümelerini durduruyor.

SALYANGOZLARA KARŞI DOĞAL BİR ENGEL

Bahçıvanların bu yöntemi tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri ise zararlılarla mücadele. Yün liflerinin dokusu, sümüklü böcek ve salyangozların hareket etmek için kullandığı mukus salgısını emerek bu canlıların bitkilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Tamamen doğal bir materyal olması sebebiyle, kimyasal pestisit kullanımına gerek kalmadan çevre dostu bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

Uygulama Yöntemleri

Uzmanlar, yün kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Kırkım mevsimi olan nisan sonu ve mayıs ayları, taze yün temini için en uygun dönem olarak görülüyor. Uygulama öncesi toprak yabani otlardan arındırılmalı. Yün, bitki saplarına doğrudan temas etmeyecek şekilde serilmeli. Nem tutan yapısı, gövdeyle temas etmesi halinde çürümeye yol açabiliyor.

Serilen yünün parçalanıp toprağa karışma sürecini başlatmak için uygulama sonrası derinlemesine sulama yapılması tavsiye edildi. Piyasada ham formun yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan yün peletleri ve hazır yün matlar da bulunabiliyor.