Nisan ayında görülen ani hava değişimleri ve yağışlar, sadece dışarıdaki hayatı değil, ev içindeki drenaj sistemlerini de etkiliyor. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarını dikkate alan tesisat uzmanları, özellikle bu dönemde ev sahiplerinin basit ama etkili yöntemlerle önlem alması gerektiğini vurguluyor.

Şiddetli yağmur ve beraberinde gelen sert rüzgarlar; dış mekan giderlerinin yaprak, toprak ve çevresel atıklarla dolmasına neden oluyor.

Tıkanan borular, suyun tahliye edilmesini engelleyerek bahçelerin su altında kalmasına, hatta suyun evin temeline sızarak kalıcı hasarlar oluşturmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, "İlk bakışta para israfı gibi görünebilir ancak bu yöntem, drenaj sisteminizde yaşanacak büyük bir krizi önlemenin en ucuz yoludur" diyor.

SİRKE VE KARBONAT KİMYASAL ÜRÜNLERE ALTERNAFİF

Daily Express't yer alan habere göre, pahalı ve çevreye zarar veren ağır kimyasal gider açıcılar yerine, mutfaklarda bulunan doğal malzemelerle tıkanıklıkların önüne geçmek mümkün. Tesisat platformları tarafından paylaşılan "altın formül" ise şu şekilde:

Karışım: 2 ölçek karbonat ile 1 ölçek tuzu karıştırıp gidere boşaltın.

Reaksiyon: Üzerine 4 ölçek ısıtılmış sirkeyi dökün.

Sonuç: 15 dakika bekledikten sonra sıcak su ile durulama yaparak borulardaki birikintileri temizleyin.

Sektörün öncü kuruluşlarından Wolseley, gider borularının korunması için kullanıcıları uyarıyor. Mutfak giderlerine dökülen yemeklik yağların ve kahve telvelerinin tıkanıklıkların bir numaralı sebebi olduğu belirtilirken, dış mekan giderlerine takılacak basit filtrelerin yaprak istilasına karşı en iyi savunma hattı olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Nisan ayında benzer iklim koşullarının yaşandığı Türkiye'de de Nisan yağmurları, özellikle kentsel dönüşüm sürecindeki eski yapılar ve müstakil konutlar için büyük risk teşkil ediyor.

Altyapı üzerindeki baskıyı azaltmak ve bireysel mağduriyetlerin önüne geçmek adına uzmanlar, Türk vatandaşlarına da bahar temizliği kapsamında bu doğal yöntemi uygulamalarını tavsiye ediyor.

Özellikle balkon ve mutfak giderlerinde yapılacak bu basit işlem, olası bir su baskını maliyetinden çok daha ucuza mal oluyor.