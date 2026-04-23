2011 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Prof. Brian Schmidt, evrenin genişlemesinden galaksilerin çarpışmasına kadar insanlığın en büyük korkularını ve meraklarını mercek altına aldı.

Vilnius'ta düzenlenen "Open Readings 2026" öncesinde konuşan Schmidt, "neredeyse sonsuz" evrenin sırlarını bir bir döküldü.

Prof. Brian Schmidt'in en sarsıcı uyarısı, hayat kaynağımız Güneş hakkında. Schmidt'e göre, yaklaşık 6 milyar yıl içinde Güneş nükleer yakıtını tüketecek ve genişleyerek Dünya'yı yok edecek.

Güneş daha da ısınarak okyanuslarımızı buharlaştıracak.

Güneş'ten geriye sadece Dünya büyüklüğünde, sönük bir yıldız kalıntısı kalacak.

NASA'nın Artemis programıyla Ay'a dönmesi sadece bir başlangıç. Asıl hedef Mars olsa da, Schmidt bu konuda temkinli:

Mevcut teknolojiyle en yakın yıldıza ulaşmak 20 bin yıl sürüyor.

Robotlar mı İnsanlar mı? "İnsanları Mars'a göndermenin güvenli ve etik olup olmadığından emin değilim," diyen profesör, robotik programların daha mantıklı olduğunu savunuyor.

Meğer evrenin derinliklerinde dev bir çarpışma için hazırlık yapılıyormuş! Andromeda galaksisi saniyede 200 kilometre hızla bize yaklaşıyor.

3 ila 6 milyar yıl içinde bu iki dev galaksi çarpışacak ve birleşecek. Çarpışma sonucunda gökyüzünde "iki Samanyolu" göreceğiz; her yer aşırı parlak ve yıldızlarla dolu olacak.