Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvesi karpuz, son yıllarda çekirdeksiz türü ile satış rekorları kırıyor. Karpuzu peynir ile birlikte sıcak havalarda tüketen ve bu şekilde öğün atlatan milyonlar, sabah akşam fark etmeksizin lezzetli meyveyi tüketmeyi tercih ediyor.

BU SAATLERDE ASLA KARPUZ TÜKETMEYİN



Uzmanlara göre yaygın olarak yapılan bu davranış, aynı zamanda büyük bir hatayı barındırıyor. Karpuz, içerisinde bulundurduğu büyük oranda su ve faydalı besin değerlerine rağmen, uygun saat aralıklarında tüketilmemesi halinde sizleri sağlığınızdan edebilir. İşte araştırmacılara göre karpuz tüketmek için en ideal saatler ve gün içerisinde asla karpuz yenmemesi gereken bölümler.



BU HASTALIĞA SAHİP OLANLAR SAKIN KARPUZ YEMEYİN



Rusya Devlet Eğitim Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Temel Tıp Disiplinleri Bölümü Başkanı olan Alexander Umnov, karpuzların kesinlikle gece saatlerinde yenilmemesi gerektiğini belirtti. Karpuzların sabah, öğlen ya da akşamın erken saatlerinde tüketilmesinde bir sorun olmadığını belirten uzman isim, geç saatlerde yenilecek karpuzun mesane bölgesinde rahatsızlığa neden olacağını vurguladı.

İki yaşın altındaki çocuklarda karpuza karşı gıda alerjisi oluşabileceğini hatırlatan ve bu nedenle ebeveynlerin bebeklere karpuz vermemesi gerektiğini söyleyen Umnov, ayrıca karpuzun çok güçlü bir idrar sökücü olduğunu ve bu nedenle genitoüriner sistem hastalıkları, böbrek taşları, şişkinlik, ishal, kolik, prostat ve pankreas gibi rahatsızlıklarda ciddi zararlara yol açabileceğinin altını çizdi.