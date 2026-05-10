İran, iki ayı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmayı amaçlayan ABD'nin son teklifine yönelik yanıtını Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti.

ABD basınından Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre Tahran yönetimi, yanıtında Hürmüz Boğazı ve uranyum ile ilgili şartlarını sundu.

Buna göre Tahran yönetimi, çatışmaların tamamen durdurulması ve ABD'nin liman ablukasını kaldırması şartıyla Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe kademeli olarak açılmasını teklif etti.

Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmının seyreltilmesi ve kalan kısmının üçüncü bir ülkeye transfer edilmesi kabul edildi.

Transfer edilecek uranyumun, müzakerelerin başarısızlığı durumunda iade edilmesine dönük bir garanti talep edildi.

Nükleer tesislerin sökülmesi talebi reddedildi ve İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alabileceğini ancak bu sürenin ABD'nin önerdiği 20 yıllık süreden çok daha kısa olması gerektiğini vurguladı.

Nükleer pürüzlerin çözümü için tarafların 30 gün daha saldırmazlık konusunda birbirlerine garanti vermesi ve ek 30 günlük bir müzakere takvimi belirlenmesi önerildi.