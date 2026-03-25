Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen Rus vatandaşı Viktoria Ketova, İslamiyet’i kabul ederek yeni bir hayata adım attı. Türkiye’de bulunduğu süre boyunca İslam dini hakkında araştırmalar yapan Ketova için İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlendi.

AMİNE İSMİNİ ALDI

Törende, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından Kur’an-ı Kerim’den ayetler okundu. İslam’ın temel esasları ve Müslümanların sorumlulukları, tercüman aracılığıyla Ketova’ya anlatıldı.

Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Ketova, “Amine” ismini aldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, yeni ismiyle hayatına devam edeceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Rusça dini yayınlardan oluşan kitaplar da Amine’ye hediye edildi. Yetkililer, bu kaynakların İslamiyet’i daha iyi tanımasına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerle sona erdi.