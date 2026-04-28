HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut yeniden gözaltına alındı.

Yaklaşık iki ay önce gözaltına alınıp ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ankut, akşam saat 19.00 civarı evine yapılan baskın ile yeniden gözaltına alındı.

HKP'DEN AÇIKLAMA

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yapılan açıklamada, Ankut’un akşam saat 19.00 sularında evine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Parti açıklamasına göre, 11 Mart 2026’dan bu yana ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bulunan Ankut hakkında bu kez “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi.