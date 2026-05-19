Singapur’da kamuya ait ağaçlardan yere düşen meyveleri toplamanın yüksek para cezalarına neden olabileceği yönündeki paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Instagram kullanıcısı Priyanka Sinha’nın aktardığına göre, kamu alanındaki bir ağacın altına düşen mangoyu almak bile 5 bin Singapur dolarına (yaklaşık 177 bin TL) kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

KAMUYA AİT AĞAÇLAR DEVLET MALI KABUL EDİLİYOR

Singapur’da kamu alanlarına dikilen meyve ağaçları devlet mülkü kapsamında değerlendiriliyor.

Bu nedenle yetkililerden izin alınmadığı sürece vatandaşların ağaçlardan meyve toplamasına ya da yere düşen meyveleri almasına izin verilmiyor. Kuralları ihlal eden kişilerin ise yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Söz konusu düzenlemenin, Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı ile NParks’ın resmi internet sitesinde de yer aldığı aktarıldı.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Devlet arazisinde bulunan ağaçlar ve bu ağaçların meyveleri devlete aittir. Devlet arazilerindeki ağaçların büyük bölümü NParks tarafından yönetilmektedir. Kamuya açık alanlardaki ağaçlardan meyve toplamak veya yere düşen meyveleri almak isteyen kişilerin NParks’tan izin alması gerekmektedir.

İzin olmadan kamu parklarında meyve toplayan kişiler, Parks and Trees Act kapsamında 5 bin Singapur dolarına kadar para cezasına çarptırılabilir. Fiilin doğa rezervleri veya milli parklarda işlenmesi halinde ise ceza 50 bin Singapur dolarına kadar çıkabilir ve/veya 6 aya kadar hapis uygulanabilir.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar cezaların aşırı sert olduğunu savunurken, bazıları ise Singapur’un temiz ve düzenli yapısının bu tür sıkı kurallardan kaynaklandığını belirtti.