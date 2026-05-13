Aydın’ın Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi’nde kızı tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 76 yaşındaki Meryem Akgün için yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA ALDIĞI DARBE SONUCU ÖLDÜ

Ekiplerin incelemesinde, yaşlı kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

348 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Germencik Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 348 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, çok sayıda tanığın ifadesine başvuruldu. Elde edilen bulgular sonucunda cinayetin, kadının oğlu İbrahim Akgün tarafından işlendiği tespit edildi.

OĞLU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan İbrahim Akgün, ifadesinde annesiyle arazi anlaşmazlığı yaşadıklarını ve bir süredir görüşmediklerini söyledi. Olay günü bir arkadaşıyla define aramak için bölgeye gittiğini belirten Akgün, daha sonra annesinin evine gittiğini, burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine odunla saldırarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

MONTTAKİ KAN ANNEYE AİT ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Akgün’ün arkadaşı Fırat Balcıoğlu’nu da şüpheli olarak gözaltına aldı. Balcıoğlu’nun evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bir mont ele geçirildi. Yapılan incelemede monttaki kan izinin Meryem Akgün’e ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Balcıoğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve “cinayete yardım ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.