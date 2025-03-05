Obezitenin vücuda alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Serkan Erkan, "Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve psikososyal etkenler bu dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları arasında yüksek tansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sendrom gibi ciddi komplikasyonlar bulunmaktadır.

Obezite yalnızca estetik bir sorun değil, aynı zamanda insan sağlığını doğrudan etkileyen bir hastalıktır. Metabolik sendrom olarak adlandırılan ve yüksek tansiyon, kan şekeri düzensizlikleri, anormal kan yağ seviyeleri gibi sorunları içeren durumlar, obeziteyle doğrudan bağlantılıdır. Bu durum kalp krizi, inme gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişme riskini artırmaktadır" diye konuştu.

OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Obezite tedavisinde öncelikli hedefin cerrahi dışı yöntemlerle kilo kontrolü sağlamak olduğunu anlatan Dr. Erkan, "Hastaların öncelikle diyet, fiziksel aktivite artırımı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Ancak, vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olan veya vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olup metabolik sendrom gibi ek sağlık sorunları bulunan hastalarda cerrahi yöntemler önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Obezite cerrahisi, yalnızca kilo kaybı sağlamakla kalmayıp, hastaların metabolik sağlıklarını da olumlu yönde etkileyebilecektir. Bariatrik cerrahi sonrası hastalarımızın büyük çoğunluğunda tansiyon düzeliyor, kan şekeri seviyeleri normale dönüyor ve kalp-damar hastalıkları riski azalıyor. Uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ise hastaların beslenme alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

CERRAHİ SONRASI SÜREÇ VE HASTA UYUMU

Dr. Erkan, "Obezite cerrahisi geçiren hastaların tedavi süreci operasyonla bitmiyor. Ameliyat sonrası dönemde de hastaların doktor kontrolünde olmalarının şarttır. Cerrahi sonrası beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde, yeniden kilo alımı ya da yetersiz kilo kaybı gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor.

Hastaların ameliyat sonrası süreçte disiplinli bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, cerrahi müdahalelerin ardından hastaların büyük bir kısmında yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların önemli ölçüde gerilediğini gösteriyor. Ancak, ameliyatın başarılı sonuçlar doğurabilmesi için hastaların doğru beslenme alışkanlıklarını edinmeleri ve fiziksel aktiviteyi hayatlarının bir parçası haline getirmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Dr. Serkan Erkan, obezitenin tedavisinde koruyucu hekimlik uygulamalarının da büyük önem taşıdığını, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşlardan itibaren kazanmalarının, düzenli egzersiz yapmalarının ve stres yönetimi konusunda bilinçlenmelerinin hastalıktan korunmada etkili olduğunu dile getirdi.

"Obeziteyle mücadelede en önemli silahlarımızdan biri bilinçli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitedir. Ameliyat sadece bir adımdır, asıl değişim hastanın yaşam tarzında yapacağı köklü değişikliklerle sağlanır" diyen Dr. Erkan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.