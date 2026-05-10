TFF Nesine 2. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile Muğlaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi Bursa’da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Daha önce Elazığ 8. Bölge Müdürü olarak görev yapan ve ardından Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Güneş, final müsabakasını takip etmek üzere Bursa’ya giden Elazığlı basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKANDA TOPLANTIDA YER ALDI

Programda, AKP Elazığ eski İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın da yer alması dikkat çekti. Yıldırım, oğlu üzerinden ortaya çıkan şantaj ve ifşa iddialarının ardından 18 Eylül 2025 tarihinde görevinden istifa etmişti. Kamuoyunda tartışma yaratan istifanın ardından Yıldırım’ın kamuya açık bir organizasyonda yeniden görüntülenmesi, siyasi kulislerde de değerlendirmelere neden oldu.

FİNAL ÖNCESİ BULUŞMA

Bursa’da gerçekleştirilen kahvaltı programında, final karşılaşması öncesi Elazığspor’a başarı dilekleri iletilirken, kente dair sohbetlerin yapıldığı öğrenildi. Elazığlı gazetecilerin katıldığı organizasyonun, final maçı öncesi dayanışma ve moral amacı taşıdığı belirtildi.