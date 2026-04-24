İktidara yakın Eğitim Bir Sen üyesi okul müdürlerinin, Atatürkçü ve cumhuriyetçi eğitim sendikalarına üye olmak isteyen öğretmenlerin üyelik dosyalarını, kasıtlı olarak sümen altı ettiği ortaya çıktı. Müdürün, Atatürkçü sendikaların üye sayısının artmaması planına savcılık el koydu.

Türkiye’nin birçok ilinden, iktidara yakın Eğitim Bir Sen’e üyelik için idarecilerin okullarda öğretmenlere baskı yaptığı şikayetleri geliyordu.

ATATÜRKÇÜLERE BASKI

Skandal; İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceki gün patladı. Eğitim Bir Sen üyesi Kadıköy MTAL Müdürü Mehmet Taşçı, okuldaki öğretmenlerin Atatürkçü, laik demokrat kimliği öne çıkan Eğitim İş’e üye olmasını engellemek için, ıslak imzalı üyelik başvuru formlarını 10 gün boyunca işleme almadı.

Müdürün kendilerine, “Üyelik başvurularınızı işleme almayacağım. Eğitim Bir Sen’e üye olun” diye baskı yaptığını ileri süren öğretmenler, sendikaya başvurdu. Eğitim İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş ve sendika yöneticileri okula gitti. Okula polis çağıran müdür Taşçı, bu kez de sendikacı öğretmenleri okula aldırmadı. Öğretmenlere kilitlenen okul kapıları, polis talimatıyla açıldı. Eğitim İş, okul müdürü hakkında dün savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Velilerden müdüre sert tepki: Çocuklarımızı düşünün

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş katliamlarını hatırlatan veliler, “Okula polis çağrıldığını duyunca, çok korktuk. Müdür, okulda siyaset yapmayı bıraksın. Çocuklarımızın can güvenliğini düşünsün.” dedi.

OKULLAR SiYASİLEŞTİRİLEMEZ

Eğitim İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş şunları söyledi: “Okul yöneticilerine açık çağrımız; idari yetkinizi, öğretmenlere baskı aracı olarak kullanamazsınız. Okullar, sendikal ve siyasi yönlendirme sahası haline getirilemez. Eğitim, siyasileştirilemez. Hukuk ve meslek etiğine uygun davranın. Müdürlerin, anayasaya bağlı ve tarafsız olması yasal zorunluluktur. Atatürkçü, laik, demokrat, cumhuriyet öğretmenlerini böyle baskılarla sindiremezsiniz. Öğrenciler can derdi korkusu yaşarken, böyle hassas bir dönemde okul müdürü yandaş sendikayı koruma derdine düştü.”