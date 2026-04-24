Kahramanmaraş’ta 1’i öğretmen 9’u öğrenci, 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının 10. gününde öğrenciler gibi öğretmenlerin de “okullarda hayati risk altında” olduğu hukuken de tescillendi. İlginç olay İstanbul Üsküdar’da yaşandı. Bu ilçedeki bir ilkokulda görevli kadın öğretmen, öğrencisinin velisince defalarca tehdit edildi. Öğretmen Üsküdar İlçe MEM ve Üsküdar Kaymakamlığı’na, “Velinin tehditlerine karşı korunma talepli” başvurdu. 30 yıllık eğitimci olan sınıf öğretmeni kadın, sayısız dilekçe verdi.

“ÇOCUĞUMA YAN BAKMA”

Öğretmenin, Üsküdar MEM’lüğüne ve Üsküdar Kaymakamlığı’na verdiği dilekçeler şöyle? “Öğrencim H.O.’nun anne ve babası beni sistematik olarak tehdit ve hakaretler ederek görevimi yapmamı engelliyor. Derste sınıf basmak, çocuğu izin kağıdı olmadan sınıftan çıkarmak gibi saldırgan tutumlar sergiliyorlar. ‘Çocuğuma yan bakma. Yan bakarsan nazik olmam’ diyerek açıkça tehdit etti. Whatsapp’tan yolladıkları tehdit me-

sajları dosyada. Veli hakkında kamu adına suç duyurusu yapılıp, okulda güvenlik ve huzurun sağlanmasını arz ederim.”

KADIN AMA ÖĞRETMEN!

MEB’den sonuç alamayan öğretmen, can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurdu. Dava, 2. Aile Mahkemesi’ne düştü. Kahramanmaraş okul saldırısından 2 gün sonra, 17 Nisan 2026’da karar çıktı. Mahkeme; davacı öğretmenin durumunun 6284 sayılı yasada tanımlanan, ‘şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların korunması ve şiddetin önlenmesi amaçlı’ yasaya uygun olmadığına hükmetti. Kararda, “Öğretmene yönelik tehditler, sırf kadın olduğu için şiddet mağduru olmadığı gerekçesiyle reddedildi” denildi.

‘Okul müdürü çözsün’

Veli şiddeti mağduru kadın öğretmenin milli eğitime verdiği dilekçeye Üsküdar MEM Şube Müdürü Ali Öztosun önce, “Öğrenci ve öğretmen mağduriyetlerini içeren şikayetleri müdürlüğümüze göndermeyin. Her şikayete, müfettiş görevlendirme imkanı olmadığı gibi gereksiz yazışma, zaman ve emek israfı. Bundan böyle öğretmen ve veli şikayetlerini okul müdürlükleri çözsün” dedi. Kahramanmaraş saldırısı sonrası, 21 Nisan 2026 tarihli resmi yazılı ikinci emrinde müdür Öztosun bu kez, “Okulda, her türlü güvenlik tedbirini alın. Öğretmen ve veli arasındaki anlaşmazlığı, sulh içinde çözün” diye emretti.

Sesimiz öldürüldükten sonra mı duyulacak?

Velilerin, CİMER’e yaptığı şikayetler sonucu binlerce öğretmene inceleme ve soruşturma açıldı. Öğretmenler ise şikayetlerinden sonuç alamıyor. Tehdit aldığı için milli eğitim müdürlüklerine başvuran çok sayıda mağdur öğretmen var. Öğretmenler, “Meslektaşımız Fatma Nur Çelik öğretmenimiz gibi sesimiz, öldürüldükten sonra mı duyulacak?” diyor.

10 YILDA 10 ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ

- Rabia Sevilay Durukan (İzmir)

- Şenay Aybüke Yalçın (Batman)

- Necmettin Yılmaz (Tunceli)

- Emin Acun (Van)

- Ayhan Kökmen (İzmir)

- Necmettin Kuyucu (Gebze)

- Ayşenur Alkan (Gaziantep)

- İbrahim Oktugan (İstanbul)

- Fatma Nur Çelik (İstanbul)

- Ayla Kara (Kahramanmaraş)

Veli tehdidi korkunç boyutta

Can güvenliği tehdidi alan öğretmenler ve görev yaptıkları okulların adları, öğretmenlerin can güvenliği endişesi ve sorumlu yayıncılık gereği haberde gizlenmiştir.