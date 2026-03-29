Akaryakıt takibi için ticari taşıtlara zorunlu olarak takılan ve 3-5 bin liraya mal olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nden (UTTS) sonra şimdi de ‘Serviscell’ çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul servis araçlarına ‘Serviscell’ adıyla takip sitemi takmayı planlıyor.Takılması zorunlu olacak bu sitem ve yazılım servisçilere 12-30 bin liraya mal olacak. Dolaylı olarak velilere yansıyacak. Artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirten servisçi esnafı, yeni sistemin zorunlu olmasının ihalelere girememe riski taşıdığını belirtti. Taşımalı eğitim hizmetinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.

SİSTEM ZATEN VAR

MEB ise servislerin canlı takip edilip hizmetin denetlenmesinin amaçlandığını duyurdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Sistem tek bir şirkete (Turkcell) yönlendiriliyor. Servisçi esnafın araçlarında takip sistemi olmasına rağmen yeni cihazın zorunlu tutuluyor” dedi.

Çömez, TBMM’ye verdiği önergede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Bu cihaz ve yazılımın yalnızca belirli bir şirketten temin edildiği doğru mudur? Rekabet ve kamu ihale mevzuatı açısından nasıl bir süreç işletildi” sorularını yöneltti.

UTTS gibi olacak

Benzer bir uygulama daha önce akaryakıt takibi amacıyla hayata geçirilen UTTS’de yaşanmıştı. Ticari araçlara çipli cihaz takılması zorunlu tutulmuştu. “Zaten araçlarımızda sistem var” diyerek tepki gösteren sektör temsilcileri, yeni cihaz için tekrar ödeme yapmak zorunda kaldı. Serviscell tartışması da benzer tepkileri yeniden gündeme getirdi.