Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin okul yolundaki çocukları takip ettiğini fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlikte, mahalleli şüpheliyi sokak ortasında darbetti. Çevredeki kişilerin yumruk ve tekmelerine maruz kalan şüphelinin burnundan ve ağzından kan geldiği görüldü. Yere düşen kişiye bazı vatandaşların saldırıyı sürdürdüğü anlar dikkat çekti. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kalabalığın şüpheliye saldırdığı, çevredeki kişilerin bağırdığı ve yaşanan arbedenin anbean kayda alındığı görüldü.

