Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfında öğrenim gören Rabia Akyüz, dün ders esnasında aniden fenalaşarak yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akyüz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç öğrencinin ölümü ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, Rabia Akyüz’ün bugün Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi.