Türkiye'de son haftalarda okullarda yaşanan şiddet olayları, eğitim kurumlarında güvenlik zafiyetini gündeme taşıdı. Ancak Gaziantep’te bazı okul yönetimlerinin, kamu hizmeti olan güvenliği sağlamak için velilere fatura kestiği iddia edildi.

Okul aile birlikleri aracılığıyla gönderilen mesajlarda, güvenlik personeli istihdamı için "katkı payı" istenirken, uygulanan "kardeş indirimi" tarifesi dikkat çekti.

DÖNEM SONUNA KADAR 400 LİRA

İddiaya göre, velilere gönderilen kısa mesajlarda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş’taki saldırılara doğrudan atıfta bulunuldu. Okul yönetimleri, yaşanan bu "vahim olayları" gerekçe göstererek çocukların can güvenliğini sağlamak amacıyla ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KARDEŞ İNDİRİMİ YAPACAKLAR

Gaziantep’teki bir diğer okulda ise güvenlik ücretinin belirli bir tarife üzerinden talep edildiği öne sürüldü. Velilere gönderilen bilgilendirmede, ödemelerin elden veya okul aile birliği hesabına yapılabileceği belirtilirken, birden fazla çocuğu olan ailelere kolaylık sağlandığı görüldü.

YASAL DAYANAĞI VAR MI?

Söz konusu iddialar sosyal medyada ve veli gruplarında geniş yankı buldu. Birçok veli, eğitim kurumlarında güvenliğin devlet eliyle sağlanması gerektiğini savunarak, bu tür "katkı payı" adı altındaki zorunlu ödemelerin yasal dayanağını sorgulamaya başladı.