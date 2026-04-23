İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullardaki mevcut güvenlik sisteminin tamamen güncelleneceğini açıkladı.

7 BASAMAKLI ÇERÇEVE

Çiftçi, “Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Bunlar; risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi” ifadelerini kullandı.

İZLEME VE DESTEK SÜRECİ

Çiftçi ayrıca, “Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz. Akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek. Devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha yakın izleme ve destek süreci kurulacak” dedi.