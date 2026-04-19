Kahramanmaraş’ta biri öğretmen, dokuzu öğrenci olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği kanlı okul saldırısının ardından, Türkiye genelinde okul güvenliğine yönelik kapsamlı bir önlem paketi devreye alınıyor. Mustafa Çiftçi ile Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar doğrultusunda, yeni uygulamaların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Valilerle yapılan değerlendirme toplantılarının ardından oluşturulan plan kapsamında, iki bakanlığın koordineli çalışması öngörülüyor. İlk aşamada, okulların çevresinde güvenliğin artırılması için polis ve jandarma ekiplerinin aktif görev alacağı duyuruldu. Buna göre, okulların girişlerinde bir güvenlik görevlisi bulundurulacak, giriş ve çıkış saatlerinde ise ekipler okul çevresinde yoğun önlem alacak.

'RİSK ANALİZİ' DÖNEMİ BAŞLIYOR

T24’te yer alan habere göre, yeni güvenlik konseptinin en dikkat çeken başlıklarından biri ise öğrenciler için yapılacak “risk analizi” çalışmaları oldu. Okul yönetimleri tarafından davranışları “sorunlu” ya da “şüpheli” olarak değerlendirilen öğrenciler yakından izlenecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okullardan söz konusu öğrencilere ilişkin detaylı bilgi talep ettiği öğrenildi.

İl ve ilçe düzeyinde güvenlik birimleri ile okul yönetimleri arasında düzenli toplantılar yapılacak, sürekli iletişim sağlanacak.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ VE İSTİHBARAT DESTEĞİ

Alınan önlemler çerçevesinde, risk grubunda değerlendirilen öğrencilerin sosyal medya faaliyetleri de incelemeye alınacak. Emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele birimleri bu hesapları takip ederken, istihbarat birimlerinin de sürece destek vereceği belirtildi.

AİLESİNDE SİLAH BULUNAN ÖĞRENCİLERE ÖZEL TAKİP

Yeni uygulamalar kapsamında, ailesinde görev gereği silah bulunan öğrenciler için de özel bir takip mekanizması oluşturulacak. Bu öğrencilerin aileleriyle temas kurulacak, silah ve mühimmata erişimin engellenmesi konusunda bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca evinde ruhsatlı ya da ruhsatsız silah bulunan ailelerle iletişime geçilerek, çocukların bu silahlara ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.