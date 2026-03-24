Konya Karatay Şehit Sadık Ortaokulu öğrencilerinin açtığı TikTok hesabı, yaşanan zorbalığı gözler önüne serdi. Öğrenciler tarafından açıldığı belirtilen bir TikTok hesabı, bu tehlikenin somut bir örneği olarak gündeme geldi.

Söz konusu hesapta, kullanıcıların gönderdiği itiraf mesajları anonim şekilde paylaşılırken, öğrencilerin hatta öğretmenlerin kişisel sırları ortalığa saçıldı.

Kısa sürede yayılan bu paylaşımlar, okul içinde ciddi bir huzursuzluğa yol açtı. Bazı öğrencilerin doğrudan hedef alındığı, özel bilgilerinin rızaları dışında yayıldığı iddiaları velilerin tepkisini çekti. Veliler, durumun yalnızca bir “şaka” ya da “eğlence” olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun açık bir psikolojik baskı ve zorbalık olduğunu dile getirdi.

Öte yandan okul yönetiminin sürece nasıl müdahale ettiği de tartışma konusu oldu. Veliler, daha hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini savunurken, bu tür dijital zorbalık vakalarına karşı okullarda daha kapsamlı önlemler alınması gerektiği görüşü öne çıktı.