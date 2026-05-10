Avustralya'da bilim dünyası, küresel ısınma ve kirlilik nedeniyle sessizliğe gömülen "hayalet" mercan resiflerini canlandırmak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Okyanus tabanına yerleştirilen su altı hoparlörleriyle, sağlıklı resiflerin cıvıl cıvıl seslerini taklit eden araştırmacılar, deniz canlılarını kandırarak bozulan bölgelere geri dönmelerini sağlıyor.

SESLİ YARDIM ÇIĞLIĞI

Nature Communications dergisinde yayımlanan ve deniz biyolojisinde çığır açan bu strateji, okyanus seslerinin deniz canlıları için bir tür "doğal navigasyon" görevi gördüğü gerçeğine dayanıyor.

Sağlıklı bir mercan resifi; balıkların, karideslerin ve kabukluların çıkardığı seslerle adeta bir orkestrayı andırırken, bozulan resifler sessizliğe bürünerek deniz canlıları için cazibesini yitiriyor. Araştırmacılar, sağlıklı bölgelerden "çaldıkları" bu yaşam dolu ses kayıtlarını hoparlörler aracılığıyla ölü bölgelerde yayarak, balıklara bölgenin hala güvenli ve bereketli olduğu mesajını veriyor.

GENÇ BALIKLAR SESİ TAKİP EDİYOR

Özellikle yuva arayışındaki genç balıklar, hayatta kalabilmek için akustik işaretleri takip ederek gürültülü, yani yaşamın sürdüğü bölgeleri tercih ediyor.

Yapay olarak oluşturulan bu akustik ortam, sadece balıkları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda ekosistemin yeniden inşası için gerekli olan biyolojik aktiviteyi de tetikliyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin tek başına mercanları fiziksel olarak iyileştiremediğini ancak deniz yaşamının bölgeye geri dönmesini sağlayarak doğal iyileşme sürecini devasa hızlandırdığını vurguluyor.

Hoparlörlerden yayılan sesler sayesinde, terk edilmiş bölgelerde tür çeşitliliğinin yeniden artması ve deniz altı iletişim ağının tekrar kurulması hedefleniyor.