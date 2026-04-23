Keşif, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi olan NOAA tarafından gerçekleştirilen bir derin deniz araştırması sırasında yapıldı. Uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla kaydedilen görüntülerde, deniz tabanına sabitlenmiş parlak, altın renkli ve pürüzsüz bir küre dikkat çekti.

GİZEMLİ NESNE HERKESİ ŞAŞIRTTI

İlk etapta kürenin ne olduğuna dair farklı ihtimaller ortaya atıldı. Bazı uzmanlar bunun bilinmeyen bir canlıya ait olabileceğini düşünürken, bazıları ise daha önce görülmemiş bir deniz oluşumu olabileceğini savundu.

Yapılan detaylı incelemeler ve analizler sonucunda, bu 'altın küre'nin aslında biyolojik bir yapıya ait olduğu ortaya çıktı.

BEKLENENDEN ÇOK FARKLI ÇIKTI

Araştırmalar, nesnenin büyük ihtimalle bir deniz canlısına ait yumurta kapsülü olduğunu gösterdi. Ancak bilim insanları, bu yapının hangi türe ait olduğunu kesin olarak belirleyemedi.

Uzmanlara göre bu durum, okyanusların hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş olduğunu ve derinliklerde bilinmeyen çok sayıda canlı türünün bulunabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

OKYANUSLAR GİZEMİNİ KORUYOR

Derin deniz araştırmaları, her geçen gün yeni ve şaşırtıcı bulgular ortaya koymaya devam ediyor. Bu keşif de, insanlığın henüz tam anlamıyla tanımadığı okyanus dünyasının ne kadar gizemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.