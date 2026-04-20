Araştırmacıların incelediği mercanın yaklaşık 4 metre yüksekliğe ve 4,5 metre genişliğe ulaştığı belirtiliyor. Yaşının ise 300 ila 400 yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu bölgede şimdiye kadar kaydedilen en büyük ve en yaşlı siyah mercan örneklerinden biri haline getiriyor. Bilim insanlarına göre bu tür mercanlar son derece yavaş büyüyor ve her yıl yalnızca milimetre seviyesinde gelişim gösteriyor. Bu nedenle bu büyüklüğe ulaşabilmesi, yüzyıllar boyunca istikrarlı bir deniz ortamının varlığına işaret ediyor.

Keşfi yapan ekipte yer alan uzmanlar, daha önce karşılaştıkları siyah mercanların genellikle daha küçük olduğunu belirtiyor. Bu nedenle bulunan örnek 'olağanüstü' olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu kadar büyük ve yaşlı mercanların, türün devamlılığı açısından kritik rol oynadığı ifade ediliyor. Bu yapılar, birçok deniz canlısı için yaşam alanı oluştururken aynı zamanda üreme süreçlerine de katkı sağlıyor.

Siyah mercanlar yalnızca büyüklükleriyle değil, barındırdıkları zengin ekosistemle de dikkat çekiyor. Pek çok küçük deniz canlısı ve balık türü bu yapılarda yaşamını sürdürüyor. İlginç bir şekilde, bu mercanlar dışarıdan bakıldığında siyah görünmüyor. 'Siyah mercan' adı, aslında iç iskeletlerinin koyu renkli olmasından kaynaklanıyor.

Uzmanlar, bu tür canlıların oldukça hassas olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle derin denizlerde yapılan balıkçılık faaliyetleri ve gemi çapaları, bu yüzyıllık yapılar için büyük tehdit oluşturuyor. Bu nedenle bilim insanları, benzer keşiflerin ardından bu alanların korunmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini vurguluyor. Bu keşif, okyanusların derinliklerinde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.